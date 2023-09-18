В Кировской области победителя грантового конкурса подозревают в хищении средств

Один из участников конкурса ввел в заблуждение конкурсную комиссию. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области одного из победителей грантового конкурса подозревают в хищении средств. Подробности стали известны на планерке у Александра Соколова.

Речь идет о конкурса «Агростартап», который проводился в 2020 году. На минувшей неделе сотрудники областного Следкома и УБЭП УМВД по региону изъяли документы по итогу соревнования. Следствие считает, что конкурсную комиссию ввели в заблуждение.

15 сентября Минсельхоз Кировской области назначил контрольную проверку по всем грантам за пять лет и субсидиям за три года. Как сообщил зампред правительства региона Юрий Терешков, также идет служебная проверка в отношении тех, кто отвечал за проведение конкурса. На этот период их временно отстранили от работы.

Александр Соколов подчеркнул, что проверка заявителей на гранты - прямая обязанность министерства.

- То же самое касается других министерств. Прошу провести аудит по всем конкурсам за последние 5 лет. Прошу подключить первого заместителя руководителя Администрации правительства Алексея Ледовских, который курирует взаимодействие с правоохранительными органами, лично заняться этим вопросом, - добавил он.