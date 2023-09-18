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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:46

Курили в состоянии опьянения: в Кировской области в пожаре погибли двое мужчин

В Белой Холунице двое нетрезвых мужчин погибли в пожаре из-за курения
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Двое мужчин погибли, их возраст не уточняется. Фото: СУ СК России по Кировской области

Двое мужчин погибли, их возраст не уточняется. Фото: СУ СК России по Кировской области

В субботу, 16 сентября, в Кировской области зафиксировали смертельный пожар. Трагедия произошла в Белой Холунице.

Как сообщили в региональном Следкоме, загорелся один из домов в городе. Два человека погибли, их возраст не уточняется. По предварительным данным, мужчины курили в состоянии алкогольного опьянения. Это и могло стать причиной пожара.

Напомним, что в Кирово-Чепецке женщина погибла в пожаре в собственной квартире. Причина та же - непотушенная сигарета.