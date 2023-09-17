В Кировской области подорожали обручальные кольца и мясо Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области подорожали обручальные кольца, мясо и другие товары. Об этом сообщает Кировстат.

В августе в регионе цены на товары и услуги выросли в среднем на 0,3%, а с начала года - на 4%. Так, курица подорожала на 7,1%, свинина – на 4,9%, а сосиски и сардельки – на 4,4%. Цены на пельмени выросли на 3,7%.

– На плодоовощную продукцию зарегистрировано сезонное снижение цен в среднем на 8,8%, – отметили в Кировстате.

В частности, капуста подешевела на 45,9%, а лук – на 36,4%. Цены на помидоры снизились на 32,3%, а на картошку – на 30,9%. Газированные напитки подорожали на 4,3%, мука – на 4,2%, печенье - на 3,9%, а кальмары – на 3,2%.

Цены на дизельное топливо выросли на 3,9%, а на бензин АИ-98 – на 2,9%. 92-й бензин подорожал на 2,4%, а 95-й – на 2,3%. Цены платья для девочек повысились на 4,7%, а на спортивные костюмы для взрослых – на 4,2%. Золотые обручальные кольца стали дороже на 13,8%, а миксеры и блендеры – на 11,2%.