В Кировской областной больнице продолжают обновлять оборудование

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской областной клинической больнице продолжается обновление медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в 2023 году в офтальмологическое отделение поступил новый операционный микроскоп. Он заменил более старую модель. Этот микроскоп – один из наиболее передовых медицинских инструментов, которые используют в микрохирургии. Такое оборудование значительно облегчает работу хирургов и повышает качество операций.

Кроме того, в отделениях анестезиологии и реанимации появились новые аппараты для искусственной вентиляции легких экспертного класса. Всего в Кировскую ОКБ каждый год поступают десятки единиц медоборудования.