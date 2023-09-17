В Кирове открыли филиал Детской филармонии

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В воскресенье, 17 сентября, в Кирове состоялось торжественное открытие филиала Детской филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Филиал открыли на улице Крутикова, 2б. В учреждении будут проводить профессиональные занятия по актерскому мастерству и хореографии. Школьников планируют обучать музыкальной теории и практике. Кроме того, дети будут участвовать в концертах и конкурсах. Учиться в филиале филармонии воспитанники пяти новых студий: двух хореографических, театральной и студии развития для самых маленьких.

– На данный момент поданы более 200 заявлений, набор в группы продолжается, – отметили в администрации.

В здании провели ремонт первого этажа. Там заменили перекрытия, установили пожарную сигнализацию и забор. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория. Площадь филиала составляет 1200 квадратных метров.