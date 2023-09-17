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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:15

В Кировской области беспилотники следят за нарушениями ПДД

Речь, в частности, идет о выезде на встречную полосу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: управление ГИБДД по Кировской области

Фото: управление ГИБДД по Кировской области

В Кировской области следят за нарушениями правил дорожного движения при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

– Рейдовые мероприятия нацелены на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения, – отметили в дорожной полиции.

Как пояснили в ведомстве, именно такие маневры зачастую становятся причинами аварий, в которых люди получают тяжелые травмы или даже погибают. Беспилотник будет фиксировать все происходящее на дороге и наблюдать за нарушителем до тех пор, пока его не остановит сотрудник ГИБДД.

– Изображение передается в режиме онлайн на наземный пункт управления, – говорится в сообщении.

Полицейские работают на федеральных трассах в Юрьянском и Слободском районах. Как пояснили в Госавтоинспекции, там наиболее высокая интенсивность движения. Правоохранители выявляют от двух до пяти нарушений в день.

– Всего с помощью летательных аппаратов было выявлено 29 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, – отметили в ГИБДД.