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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 11:58

Катался на самокате и упал: в кировском скейт-парке ребенок сломал ногу

В новом скейт-парке в Кирове ребенок сломал ногу
Алексей ЕЛАГИН
Катался на самокате и упал: в кировском скейт-парке ребенок сломал ногу

Катался на самокате и упал: в кировском скейт-парке ребенок сломал ногу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 16 сентября, в новом скейт-парке в Кирове ребенок сломал ногу. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел неподалеку от цирка. Ребенок катался на самокате. В какой-то момент мальчик упал и сломал ногу. На место прибыла скорая. Пострадавшего увезли в больницу. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент.

Стоит отметить, что скейт-парк является недостроенным. Власти не раз предупреждали юных кировчан об опасности катания на этом объекте.