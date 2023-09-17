Катался на самокате и упал: в кировском скейт-парке ребенок сломал ногу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 16 сентября, в новом скейт-парке в Кирове ребенок сломал ногу. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел неподалеку от цирка. Ребенок катался на самокате. В какой-то момент мальчик упал и сломал ногу. На место прибыла скорая. Пострадавшего увезли в больницу. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент.

Стоит отметить, что скейт-парк является недостроенным. Власти не раз предупреждали юных кировчан об опасности катания на этом объекте.