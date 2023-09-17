В Кировской области начался конкурс «Безопасное колесо»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области в 36-й раз стартовал региональный конкурс «Безопасное колесо». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс представляет собой командное состязание, направленное на повышение безопасности участников дорожного движения. Еще одна задача мероприятия – предупреждение детского травматизма в ДТП. В этом году конкурс посвящен 50-летию со дня образования общероссийского детско-юношеского объединения «Юные инспекторы движения». В Кировской области в рядах этой организации насчитывается более 2,7 тысячи школьников.

В конкурсе участвуют представители каждого муниципалитета региона. В каждом отряде – четыре человека в возрасте от 9 до 11 лет.

Участникам предстоит пройти шесть конкурсных площадок: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности», творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения!». Лучшие команды получат призы.