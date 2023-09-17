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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:12

В Центре онкологии в Кирове пройдет профилактическая акция

Она состоится 20 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В среду, 20 сентября, в кировском Центре онкологии состоится профилактическая акция. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Акция начнется в 16.00. Люди старше 18 лет смогут пройти бесплатный осмотр у ЛОР-онкологов и онкодерматологов. Кроме того, желающие смогут посетить стоматологов. Мероприятие продлится до восьми вечера. Оно пройдет в поликлинике Центра онкологии и медицинской радиологии на проспекте Строителей, 23. Принимать людей будут в порядке общей очереди.

Стоматологи проведут аутофлуоресцентную стоматоскопию. Это безболезненная процедура, занимающая 2-3 минуты. ЛОР-онкологи будут осматривать полости носа, рта, языка и горла. Онкодерматологи осмотрят головы и шеи на предмет подозрительных новообразований кожи.