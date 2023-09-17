Кировчане смогут получить до 1 млн рублей за творческие проекты Фото: Мария Бакланова

Жители Кировской области смогут принять участие в конкурсе на соискание грантов президента России для поддержки инициатив общенационального значения в сфере культуры и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты участников конкурса должны способствовать сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и формированию единого культурного пространства. Они могут получит гранты в размере до 1 млн рублей. Приоритетные направления – создание музыки, концертных программ и подготовке научно-просветительских и биографических изданий. Принимать заявки будут до 1 октября.

Участники, которые получат грант, смогут в 2024 году реализовать творческий проект в сфере музыкального, музейного и библиотечного дела, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и кинематографии.