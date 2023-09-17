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НовостиОбщество17 сентября 2023 7:01

На улице Капитана Плетнева в Кирове асфальтируют велодорожки

Работы завершат до 30 ноября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

На улице Капитана Плетнева в Кирове начали асфальтировать велодорожки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Асфальт укладывают со стороны Зубаревского леса. С противоположной стороны монтируют бортовой камень. Кроме того, ведется подготовка основания для асфальтирования. Ширина велодорожки составит 2,5 метра, а длина – почти 350. Далее на пешеходной части установят бортовой камень. Кроме того, в настоящее время монтируется освещение.

На проезжей части осталось только уложить верхний слой асфальтобетона. Эти работы выполнят сразу после того, как завершится строительство прилегающих тротуаров и велодорожек. Планируется, что все работы закончат до 30 ноября.