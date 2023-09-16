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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 15:06

В Кировской области незаконно вырубили деревьев на 2 млн рублей

В Верхнекамском районе арендатор заплатит 2 млн за незаконную рубку леса
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области

В Верхнекамском районе арендатор лесного участка незаконно вырубил деревья, сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство провела проверку информации о перерубке деревьев. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Были возбуждены уголовные дела.

– Противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны арендатора леса при непосредственном освоении леса и заготовке древесины, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд. В итоге арендатора обязали компенсировать ущерб.