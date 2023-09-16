В Кировской области создали еще 100 приемных семей для пожилых людей. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области

В 2023 году в Кировской области создали еще 100 приемных семей для пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такая программа реализуется в Кировской области уже несколько лет. Она направлена на поддержку пожилых людей. Это позволяет продлить их жизнь в домашних условиях. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Демография».

В этом году в Кировской области создали 100 приемных семей. В общей сложности в них живут 102 человека. Как пояснила министр социального развития Ольга Шулятьева, в таких семьях пожилые люди получают должный уход. Они чувствуют себя защищенными и нужными.

– Если Вы хотите стать приемной семьей для пожилого человека, звоните по номеру телефона 8-800-201-21-09, – отметили в областном правительстве.