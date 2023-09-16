В «Кроссе нации» в Кировской области приняли участие 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 16 сентября, в «Кроссе нации-2023» в Кировской области приняли участие более 5 тысяч любителей бега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области прошел день бега. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография». В нем приняли участие более 5 тысяч человек. Главной площадкой «Кросса нации» стал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Вересники Плюс». Этот объект расположен в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Там на старт вышли более 500 человек. Всего в «Кроссе нации» в Кирове приняли участие около 2 тысяч человек.