В Кировской области собираются дотировать региональную киноиндустрию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области планируют дотировать кино, которое будут создаваеть в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.

– Мы будем дотировать кино, которое снимается на нашей земле. Пусть наши киностудии снимают, мы будем поощрять, – цитирует руководителя региона агентство ТАСС.

Ранее Соколов сообщал, что поручил кировскому правительству создать кинокомиссию. Губернатор отметил, что по такому пути идут многие субъекты федерации. Кроме того, там вводят субсидии на кинопроизводство. В итоге создатели фильмов получают возможность снизить издержки.