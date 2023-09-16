Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках программы «дорожный миллиард» в поселке Пижанка отремонтировали улицу Ведерникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Протяженность дороги составляет 190 метров. На улице Ведерникова устранили деформации и повреждения. Обочины укрепили щебнем. Кроме того, были выполнены подгрунтовочные работы, а также устройство выравнивающего и верхнего слоя из органоминеральной смеси.

– Все работы выполнены в срок, установленный контрактом – до 30 сентября, – отметили в правительстве.

Ранее был отремонтирован участок автодороги Пижанка – Казаково. Его протяженность составила 1,790 километра.