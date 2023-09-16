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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 10:09

Достал закладку в лесополосе: в Кирове росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками

В Кирове росгвардейцы задержали мужчину со свертком наркотиков
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину со свертком наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Патрулировавшие улицы росгвардейцы обратили внимание на прохожего. Он держал в руках телефон, периодически поглядывал на экран и что-то искал под деревом в лесополосе. Молодой человек поднял сверток с неизвестным веществом.

В этот момент к нему подошли правоохранители. Росгвардейцы поинтересовались у парня, есть ли у него запрещенные предметы или вещества. Тот признался, что заказал в интернете наркотики. Запрещенное вещество он собирался употребить сам.

Содержимое свертка направили на исследование. Задержанного передали полицейским.