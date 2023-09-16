В Кировскую область поступило более 700 единиц медоборудования

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В районы Кировской области поступило более 700 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Медучреждения получают новое оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Президентский проект модернизации первичного звена охватывает все районы Кировской области. В проекте участвуют 42 медучреждения. Они получили более 700 единиц оборудования. 211 из них купили в 2023 году.

Так, в Свечинском районе появился современный видеогастроскоп. Этот аппарат позволил повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 2021 году в больницу поступил рентгенологический комплекс. Было проведено уже более 10 тысяч исследований. Кроме того, больше тысячи пациентов прошли диагностику на новом офтальмологическом оборудовании,

До конца 2025 года в медучреждения поступят еще около 900 единиц медицинского оборудования. Кроме того, закупят 140 автомобилей.