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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 7:36

Пообещали 260 тысяч рублей: в Кирове девушка лишилась 20 тысяч рублей, пытаясь получить выигрыш

Кировчанка пыталась получить выигрыш по ставке и лишилась 20 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Кировчанка пыталась получить выигрыш по ставке и лишилась 20 тысяч рублей

Кировчанка пыталась получить выигрыш по ставке и лишилась 20 тысяч рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кирове 19-летняя местная жительница лишилась 20 тысяч рублей под предлогом получения выигрыша по ставке. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

Девушка переписывалась в мессенджере с неким «Андреем». Тот предложил ей подзаработать и прислал ссылку на канал, где нужно будет делать ставки на спорт. Кировчанка согласилась и получила от администратора чата банковские реквизиты. Горожанка перевела деньги. После этого девушке сообщили, что она выиграла 260 тысяч рублей, но чтобы их получить, нужно «пройти верификацию». Для этого у кировчанки попросили еще денег. Горожанка согласилась.

– Затем ей предложили оформить на себя микрозайм или кредитную карту, потому что еще нужно «заплатить налоговый сбор», – рассказали в МВД.

После этого девушка поняла, что общается с мошенниками. Она лишилась 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.