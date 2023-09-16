Дорожный нацпроект в Кирове завершат в сентябре 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Кирове планируют завершить в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сентябре отремонтируют все 47 дорог. Кроме того, будет сдан в эксплуатацию построенный участок Студенческого проезда. По нацпроекту «Жилье и городская среда» завершается благоустройство 30 дворов.

В администрации сообщили, что дворы также ремонтируют в рамках проектов поддержки местных инициатив. 65 объектов сдали в эксплуатацию. Еще в 18 дворах работы полностью завершили. В настоящее время идет комиссионный осмотр, в котором участвуют и жильцы. На оставшихся 19 объектах подрядчики продолжают благоустройство.

– Пока погода позволяет необходимо перейти на усиленный режим работы. Все проекты должны быть реализованы до конца сентября, – подчеркнул первый заместитель главы администрации Дмитрий Печенкин.