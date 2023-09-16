Кировчане смогут решать вопросы ЖКХ через приложение «Госуслуги.Дом» Фото: Татьяна Коркина

Со следующей субботы, 23 сентября, жители Кировской области могут решать вопросы, связанные с ЖКХ, через приложение «Госуслуги.Дом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery. Благодаря этому сервису жители многоэтажек смогут решать вопросы ЖКХ, узнавать о сроках проведения капремонта, а также о результатах общедомовых собраний. Эта информация будет автоматически загружаться в систему. Кроме того, пользователи смогут общаться с управляющими компаниями, подавать туда заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь,

– Если ответ управляющей организации не удовлетворит заявителя, то через приложение можно направить обращение в Госжилинспекцию, – рассказали в кировском правительстве.

Кроме того, через приложение можно будет подавать показания счетчиков и проводить общедомовые собрания. После скачивания нужно авторизоваться через Госуслуги. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Если же какие-то сведения не загрузились, их можно добавить вручную.