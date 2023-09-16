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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:14

Кировчане смогут решать вопросы ЖКХ через приложение «Госуслуги.Дом»

Сервис запустят 23 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Кировчане смогут решать вопросы ЖКХ через приложение «Госуслуги.Дом»

Кировчане смогут решать вопросы ЖКХ через приложение «Госуслуги.Дом»

Фото: Татьяна Коркина

Со следующей субботы, 23 сентября, жители Кировской области могут решать вопросы, связанные с ЖКХ, через приложение «Госуслуги.Дом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery. Благодаря этому сервису жители многоэтажек смогут решать вопросы ЖКХ, узнавать о сроках проведения капремонта, а также о результатах общедомовых собраний. Эта информация будет автоматически загружаться в систему. Кроме того, пользователи смогут общаться с управляющими компаниями, подавать туда заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь,

– Если ответ управляющей организации не удовлетворит заявителя, то через приложение можно направить обращение в Госжилинспекцию, – рассказали в кировском правительстве.

Кроме того, через приложение можно будет подавать показания счетчиков и проводить общедомовые собрания. После скачивания нужно авторизоваться через Госуслуги. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Если же какие-то сведения не загрузились, их можно добавить вручную.