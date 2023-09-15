Двоих рыбаков из Кирова подозревают в хищении денег с банковской карточки

Сколько денег пропало, полиция не уточняет Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники угрозыска отдела полиции № 1 по Кирову устанавливают личности двоих мужчин - они могут быть причастны к хищению денег с банковской карты.

Одному на вид 50-55 лет. Мужчина ростом до 165 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Был в синей кепке, камуфляжной куртке, черных брюках и черных ботинках.

Другой ростом до 175 сантиметров, на вид ему 60-65 лет. Телосложение среднее, волосы короткие и темные. Был в белой кепке, черной куртке, светлых брюках, с темным рюкзаком и удочкой.

Фото: УМВД России по Кировской области

Если вы узнали кого-то из этих мужчин - сообщите в полицию по телефонам 67-43-19, 67-43-20, 36-16-22, 8-919-506-95-05 или 02 (102 с мобильного).