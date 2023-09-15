В сентябре в Кировской области могут начаться перебои в ТВ-эфире

У тех, кто перешел на «цифру», проблем с картинкой будет значительно меньше Фото: Иван ПРОХОРОВ

Приближается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Большинство зрителей «цифры» не заметят изменений в качестве изображения, - отмечают в Кировском филиале РТРС. Но не исключены кратковременные проблемы с картинкой: распад на пиксели или ее исчезновение.

В нашем регионе Солнце выходит на ось со спутником связи и наземным ретранслятором в промежутке с 10 часов 52 минут до 12 часов 42 минут. Помехи в каждом случае длятся от нескольких секунд до 11 минут.

Интерференция продлится до 21 октября.

Для справки: солнечная интерференция происходит осенью и весной. При аналоговом ТВ сбои были массовыми, а «цифра» позволила минимизировать воздействие на телесигнал.