«Иногда в салон невозможно зайти»: жители Чистых прудов жалуются на переполненные автобусы №90

Иногда пассажиры не могут зайти в автобус и ждут следующего. Фото: киров.рф

В Чистых прудах проверили работу общественного транспорта. Подробности сообщает горадминистрация.

Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на переполненные автобусы №90. Такая ситуация складывается в утренние часы пик на остановке «Парк «Молодежный». Пассажиры подтвердили, что иногда в салон невозможно зайти, и приходится ждать следующий автобус. Благо, перевозчик не нарушает график движения.

Проверка доказала правдивость сообщений. По ее итогам перевозчику поручили выводить на маршрут по утрам все машины большой вместимости.

По вопросам работы общественного транспорта кировчане могут обратиться в отдел транспорта администрации Кирова по телефонам: 37-43-90, 37-43-92.