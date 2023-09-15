Полномочия главы Сосновки Вятскополянского района прекратили досрочно

Прием документов начнется с 9 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вятскополянском районе досрочно прекратили полномочия главы Сосновского городского поселения Максима Смирнова. Об этом сообщили в администрации района.

Сейчас исполнение обязанностей главы возложили на Надежду Могосумову, заведующую сектором ЖКХ администрации Сосновки. Гордума уже назначила конкурс по отбору кандидатов на должность, он состоится 16 ноября в 10 часов.

С 9 октября по 9 ноября будет идти прием документов от претендентов на пост главы Сосновки. Подать их можно в рабочие дни с 08.30 до 12.00 по адресу: Вятскополянский район, Сосновка, улица Спортивная, 14 (Сосновская городская библиотека-филиал № 1).

Подробную информацию можно получить по телефону 89123340013, на сайтах Вятскополянского района и Сосновки, в информационном бюллетене города.