В Кировской области пройдут трехдневные «сплошные проверки»

Мероприятие пройдет с 15 по 17 сентября. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут очередные «сплошные проверки». Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.

Традиционное мероприятие займет три дня - 15, 16 и 17 сентября. Пьяных автомобилистов будут ловить во всех районах области, а также в самом Кирове. Автоинспекторам будут помогать представители добровольных народных дружин и «Ночного патруля», а также гражданские активисты.

Кировчанам напоминают: вождение в нетрезвом виде наказывается лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.