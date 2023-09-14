В Куменском районе изготавливали сыр из неизвестного вещества

Продукцию позднее реализовали в магазины. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Куменском районе предприятие изготавливало сыр из неизвестного материала. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Как выяснилось, местное предприятие, ООО «СПК», оформило производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на 2 кг сыра. В качестве сырья было указано 0,3 кг сырного полуфабриката, чего недостаточно для выработки такого объема продукции. Позднее ее реализовали в продуктовые магазины Куменского района и Кирова.

- Данные действия нарушают прослеживаемость указанной продукции при производстве, не подтверждают безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места выхода используемого сырья, - сообщили в ведомстве.

Предприятию направили предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.