В Кирове мужчина ограбил пенсионерку посреди улицы

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина ограбил пенсионерку, отобрав у нее сумку. Подробности сообщили в областном УМВД.

В полицию обратилась 75-летняя женщина, рассказавшая, что стала жертвой грабителя. Вечером на одной из улиц в Коминтерне прохожий выхватил у нее сумку и скрылся. Она сумела описать злоумышленника, после чего правоохранители составили ориентировку и передали ее нарядам, несущим наружную службу.

Похожего по приметам мужчину заметили сотрудники ППС неподалеку от места хищения. В руках у него действительно была сумка. Злоумышленника задержали, им оказался 46-летний кировчанин. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».