В Кирове завершили все капитальные работы на Студенческом проезде

В Кирове также продолжается ремонт улиц. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство Студенческого проезда от Московской до Воровского. На этом отрезке уже завершены все капитальные виды работы. Специалисты обустроили дороги, тротуары и газоны, а также установили уличное освещение и нанесли разметку на проезжую часть.

Сейчас подрядчик устанавливает дорожные знаки. В ближайшее время планируется сделать пешеходный переход у перекрестка с Воровского. После подготовки исполнительной документации объект представят к приемке.

Как добавили в горадминистрации, в Кирове также продолжается ремонт улиц. Так, на Свободы идет благоустройство тротуаров, на проезжей части закончена укладка асфальта. На Воровского и Московской приводят в порядок пешеходные зоны. Завершается ремонт улицы Павла Корчагина, на ее пересечении с Баумана идет обустройство площади.

Всего в 2023 году в Кирове выполняется текущий ремонт 48 участков улиц. Из них приняты в эксплуатацию 44. В течение сентября подрядчики планируют сдать оставшиеся.