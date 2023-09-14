В Кирово-Чепецке установят мемориальную доску в честь поэта Евгения Жуйкова

Евгений Жуйков жил в Кирово-Чепецке с 1987 по 2022 годы. Фото: союзписателейроссии-43.рф

В Кирово-Чепецке появится мемориальная доска поэту Евгению Жуйкову. Об этом сообщила глава города Елена Савина.

Евгений Жуйков жил в доме №7 по улице 60 лет Октября с 1987 по 2022 годы. Именно там собираются повесить памятную доску. Мероприятие состоится в субботу, 16 сентября, в 12.00.

- Сердце Евгения Жуйкова остановилось 21 марта 2022 года, но стихи продолжают звучать в его книгах, в устах его друзей. А потому открытие мемориальной доски - это еще одна встреча с поэтом, на которую я приглашаю всех горожан, - написала глава города в своем телеграм-канале.

СПРАВКА «КП»

Евгений Леонидович Жуйков родился 22 июня 1952 года в деревне Власовцы Просницкого района Кировской области. Он писал стихи и прозу, работал журналистом и редактором, а также педагогом. С 1995 года числился в Союзе писателей России. Имел почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Являлся автором 12 книг стихов и прозы, его произведения были переведены на английский, болгарский, удмуртский языки. Скончался 21 марта 2022 года в Кирово-Чепецке.