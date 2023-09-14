Замминистра спорта и туризма Кировской области Елена Данюшенкова ушла в «Газпром»

В должность замминистра спорта и туризма Елена Данюшенкова вступила в декабре 2022 года. Фото: vk.com/gazprom_kirov

Заместитель министра спорта и туризма Кировской области Елена Данюшенкова перешла на работу в «Газпром газораспределение Киров». На сайте компании она указана как заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам.

Дата ее ухода из министерства неизвестна; последнее упоминание в официальном паблике Минспорта датируется концом марта 2023 года. Однако известно, что в конце августа Елена Данюшенкова уже работала на новом месте.

СПРАВКА «КП»

Елена Владимировна Данюшенкова окончила ВШЭ по специальности «Маркетинг», также обучалась менеджменту. С 2015 года она работала в Центре развития туризма, а в 2017 году возглавила его. В конце декабря 2022 года была назначена на должность замминистра спорта и туризма Кировской области. Неоднократно становилась лауреатом ключевых профессиональных премий в сфере туризма. Имеет опыт работы в коммерческом секторе. Общий трудовой стаж - около 19 лет.