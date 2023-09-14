В Кировской области наградили работников лесопромышленности

Торжественная церемония прошла 13 сентября. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, 13 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса. Лучшие сотрудники удостоились наград и благодарностей.

Так, почетное звание «Заслуженный лесовод Кировской области» присвоили Ларисе Поносовой, работнице областного Минлесхоза, и Сергею Мерзлякову, лесничему Мухинского сельского участкового лесничества.

Фарис Халиков, лесничий Лобанского участкового лесничества, получил нагрудный знак «За сбережение и приумножение лесных богатств России». Замминистра лесного хозяйства Андрей Загоскин удостоился ведомственного нагрудного знака отличия «Почетный работник лесного хозяйства».

Еще четыре человека получили почетные грамоты губернатора:

- Сергей Головин, лесничий Мякишинского сельского участкового лесничества;

- Магинура Загреева, начальник отдела экономики и финансов областного Минлесхоза;

- Елена Торопынина, сортировщик шпона и фанеры участка сортировки и комплектовки шпона цеха №2 АО «Красный Якорь»;

- Василий Преснецов, ремонтник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Спичечная фабрика «Белка - Фаворит».