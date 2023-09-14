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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:50

Клещи могут кусать кировчан до ноября

В Кировской области сезон клещей может длиться до ноября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят быть внимательными и осторожными, уходя в лес за грибами.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, уходя в лес за грибами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области активность клещей может продлиться до ноября. Об этом предупреждает региональный Минздрав.

Как сообщили в ведомстве, клещи осенью - это не шутка. Сезон их активности может продолжаться едва ли не до самой зимы. Так, с начала сентября уже семь человек обратились в кировский Центр травматологии из-за укусов клещей. Среди пострадавших - четыре ребенка.

Кировчан просят соблюдать определенные меры предосторожности, отправляясь в лес за грибами. Необходимо выбрать одежду, полностью покрывающую руки и ноги, и обработать ее репеллентами. Обувь также должна быть соответствующей. Находясь в походе, регулярно проверяйте, не присосался ли клещ, и устройте полный осмотр по возвращении домой.