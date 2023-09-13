В 2023 году более 30 тысяч жителей Кировской области прошли углубленную диспансеризацию

Диспансеризация нужна для выявления постковидных осложнений. Фото: kirovreg.ru

Мероприятия нужны для того, чтобы выявить постковидные осложнения у болевших коронавирусом. Даже через несколько месяцев после выздоровления у пациентов могут сохраняться разные симптомы - от утомляемости и кашля и выпадения волос до бессонницы и депрессии.

Помогает в их обнаружении пециальная программа углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Пройти ее можно через 60 дней с момента выздоровления. Из обязательных исследований - пульсоксиметрия, исследование функции легких, общий анализ крови и другие. Возможны также тесты для оценки функции сердечно-сосудистой системы или на определение концентрации Д-димера крови. При необходимости пациента отправляют на дообследование.

Всего с начала года углубленную диспансеризацию прошли 32870 жителей Кировской области. Обследования помогли выявить 507 случаев заболеваний, включая 214 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы и 72 случая болезней органов дыхания.

Для прохождения диспансеризации кировчане могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления в кабинет медицинской профилактики или к своему участковому терапевту.