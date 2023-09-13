Супруги из Кирово-Чепецка удостоились звания «Золотой семьи года»

В 2023 году Татьяна и Сергей Червоткины отпраздновали золотую свадьбу. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в правительстве региона, на днях состоялось оглашение итогов всероссийского конкурса «Семья года». Кировскую область представили 15 супружеских пар. Одна из них в итоге пополнила список победителей в номинации «Золотая семья».

Татьяна и Сергей Червоткины - супруги из Кирово-Чепецка, отпраздновавшие в 2023 году золотую свадьбу. У них трое детей и двое внуков. Оба - ветераны труда, имеют множество благодарностей за безупречную, ответственную работу.

Награждение победителей всероссийского конкурса состоится в Москве в середине октября. Для семей подготовили экскурсионную программу и встречи с интересными людьми. На торжественной церемонии им вручат памятные подарки и Национальная книга-летопись, в которую войдут истории лидеров конкурса.