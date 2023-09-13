В сквере Дружбы появились сцена и спортплощадка

На сцене будут проходить праздники и фестивали, на спортплощадке - тренировки. Фото: киров.рф

В сквере Дружбы откроют новую сцену и спортплощадку. Подробности сообщили в горадминистрации.

В сквере появились уличная сцена, скамейки для зрителей и малые архитектурные формы. В честь этого на них пройдут концерты творческих коллективов ДК «Космос» и музыкальной школы № 4. В дальнейшем на сцене будут проводить городские праздники и фестивали.

Кроме того, в сквере также презентуют новую спортплощадку. Ее построили в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Город добрых соседей». На территории установили турники и брусья для занятия воркаутом, обустроили площадку с резиновым покрытием. Зрители увидят на ней выступления учеников спортшколы №4.

Торжественное открытие состоится сегодня, 13 сентября, в 12.00.