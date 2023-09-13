21 сентября в Кирове начнется новый сезон «Театрального Приволжья»

Кировчан ждут новые постановки и премьеры. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области стартует новый сезон «Театрального Приволжья». Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Торжественная церемония открытия регионального этапа фестиваля состоится 21 сентября в 15.00. Она пройдет в областном Доме народного творчества. С этого дня начнется прием заявок для участия в отборочном туре. Кировчан ждут новые постановки и премьеры.

Главная героиня программы - Маша Закулискина, символ фестиваля в Кировской области. Зрители также смогут увидеть спектакль «Дураки» по пьесе Нила Саймона в постановке студенческого театра «Авантюра».

Отметим, что в минувшем сезоне кировчане удостоились наград на окружном этапе фестиваля. Так, актер кировского студенческого театра «Авантюра» при Вятском гуманитарно-экономическом колледже Даниил Поплаухин получил статуэтку фестиваля в номинации «Лучший актер». А кировчанка Карина Захарова завоевала первое место в конкурсе афиш, представив иллюстрацию к спектаклю «Сказка о Царе Салтане».