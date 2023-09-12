Работа кировчанина может стать талисманом Десятилетия науки и технологий в России

Такую работу на конкурс предоставил житель Кировской области. Фото: талисман.наука.рф

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, голосование за символ российской науки проходит с 6 по 15 сентября. На выбор представлены 40 лучших работ, выбранных из 1500 изображений. Среди претендентов на победу - эскиз, сделанный жителем Кировской области.

Наш земляк предлагает сделать символом Десятилетия науки и технологий в России образ собаки-космонавта Стрелки. Свою работу автор подписал фразой: «Она первая полетела в космос. Смелость, Дружелюбие. Верность».

Пять лучших работ по итогам онлайн-голосования представят членам координационного комитета. Эскиз, выбранный ими, представят в ноябре на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Он и станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России.

Принять участие в голосовании можно здесь.