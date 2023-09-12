В Кирове женщина не стала искать пропавшего сына и получила наказание

Полицейские нашли ребенка и передали матери.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности сообщает горадминистрация.
Так, семерых родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Одна женщина, у которой пропал сын, не стала принимать никаких мер, в том числе своевременно обращаться в полицию. Ребенка удалось разыскать живым и здоровым.
Наказание также назначили одному подростку. Он разбил стекло входной двери, чтобы войти в подъезд дома. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Несовершеннолетний отделался выговором.
В целом комиссия рассмотрела 13 персональных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 4,7 тысячи рублей.