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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:43

В Кирове женщина не стала искать пропавшего сына и получила наказание

Родительница не предприняла никаких мер для того, чтобы найти своего ребенка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Полицейские нашли ребенка и передали матери.

Полицейские нашли ребенка и передали матери.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности сообщает горадминистрация.

Так, семерых родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Одна женщина, у которой пропал сын, не стала принимать никаких мер, в том числе своевременно обращаться в полицию. Ребенка удалось разыскать живым и здоровым.

Наказание также назначили одному подростку. Он разбил стекло входной двери, чтобы войти в подъезд дома. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Несовершеннолетний отделался выговором.

В целом комиссия рассмотрела 13 персональных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 4,7 тысячи рублей.