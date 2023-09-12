В Кировской области глава поселения лишился должности из-за коррупции

Полномочия бывшего главы поселения прекратили через суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу одного из поселений Шабалинского района отстранили от должности из-за коррупции. Подробности сообщили в прокуратуре Кировской области.

Нарушения вскрылись в ходе проверки исполнения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции. Под подозрение попал глава Гостовского сельского поселения Шабалинского района.

Как выяснилось, с октября 2022 по май 2023 года он незаконно совмещал муниципальную службу с коммерческой деятельностью. А именно - являлся единственным участником и руководителем ООО «Управляющая компания «Дом сервис».

Прокуратура потребовала устранить нарушения, обратившись в суд. В итоге полномочия главы муниципалитета прекратили досрочно.