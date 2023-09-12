Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 9:06

В Кировской области глава поселения лишился должности из-за коррупции

Суд досрочно прекратил его полномочия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Полномочия бывшего главы поселения прекратили через суд.

Полномочия бывшего главы поселения прекратили через суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу одного из поселений Шабалинского района отстранили от должности из-за коррупции. Подробности сообщили в прокуратуре Кировской области.

Нарушения вскрылись в ходе проверки исполнения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции. Под подозрение попал глава Гостовского сельского поселения Шабалинского района.

Как выяснилось, с октября 2022 по май 2023 года он незаконно совмещал муниципальную службу с коммерческой деятельностью. А именно - являлся единственным участником и руководителем ООО «Управляющая компания «Дом сервис».

Прокуратура потребовала устранить нарушения, обратившись в суд. В итоге полномочия главы муниципалитета прекратили досрочно.