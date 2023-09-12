В конце сентября Киров посетит единственный в мире песочный театр

Спектакли пройдут в «Театре на Спасской» с 22 по 24 сентября. Фото: vk.com/cultura43
В Кировскую область приедет уникальный «Театр на песке». Подробности сообщили в региональном министерстве культуры.
Артисты необычного театра будут выступать на сцене «Театра на Спасской» с 22 по 24 сентября. Мастера покажут кировчанам пять спектаклей-сказок, предназначенной как для самых маленьких зрителей, так и для более взрослых:
- «Царевна-лягушка» (0+);
- «По небу полуночи ангел летел» (12+);
- «Дикие лебеди» (6+);
- «Гофман. История любви» (16+);
- «Удивительное путешествие озорника» (0+).
Купить билеты можно здесь. Действует Пушкинская карта.
Отметим также, что московский «Театр на песке» был создан в 2019 году. Он является первым и единственным в мире песочным театром.