В конце сентября Киров посетит единственный в мире песочный театр

Спектакли пройдут в «Театре на Спасской» с 22 по 24 сентября. Фото: vk.com/cultura43

В Кировскую область приедет уникальный «Театр на песке». Подробности сообщили в региональном министерстве культуры.

Артисты необычного театра будут выступать на сцене «Театра на Спасской» с 22 по 24 сентября. Мастера покажут кировчанам пять спектаклей-сказок, предназначенной как для самых маленьких зрителей, так и для более взрослых:

- «Царевна-лягушка» (0+);

- «По небу полуночи ангел летел» (12+);

- «Дикие лебеди» (6+);

- «Гофман. История любви» (16+);

- «Удивительное путешествие озорника» (0+).

Купить билеты можно здесь. Действует Пушкинская карта.

Отметим также, что московский «Театр на песке» был создан в 2019 году. Он является первым и единственным в мире песочным театром.