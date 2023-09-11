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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 12:41

Огонь мог вспыхнуть из-за сигареты: в Кирово-Чепецке на пожаре погибла женщина

В Кирово-Чепецке женщина погибла в пожаре в собственной квартире
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас следователи устанавливают причины происшествия.

Сейчас следователи устанавливают причины происшествия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке в пожаре погибла женщина. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 9 сентября в одной из квартир дома на улице 60 лет Октября. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 66-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, и от непотушенной ею сигареты вспыхнул пожар.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.