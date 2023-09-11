Кировская область получит казначейский кредит на строительство котельных

Новые котельные будут работать на местных видах топлива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская область привлекла федеральные средства на строительство котельных. Подробности сообщили во время планерки у губернатора Александра Соколова.

Ранее власти направляли заявку на строительство котельных за счет специальных казначейских кредитов. На прошлой неделе ее одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию. Кировская область стала одним из 12 субъектов, кто получат эту ссуду. Сумма составляет 773 миллиона рублей.

На эти средства планируется построить котельные в Кирсе и поселке Юбилейный Котельничского района. Площадки для возведения уже определены, работы начнутся в 2024 году. По заявлению министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского, объекты будут работать на местных видах топлива, что позволит экономить порядка 50 миллионов бюджетных средств в год. Эти деньги и направят на погашение кредита.