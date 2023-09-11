В Кирове пресекли незаконную уличную торговлю в трех местах

Правоохранители пресекли торговлю в нескольких точках. Фото: киров.рф

В нескольких точках Кирова пресекли незаконную торговлю. Подробности рассказали в горадминистрации.

Очередной рейд прошел в Первомайском районе. Так, на дамбе Слободского тракта и на пересечении улиц Труда и Карла Маркса организовали незаконную уличную торговлю. С продавцами провели разъяснительную работу.

Контрольные мероприятия также прошли в Октябрьском районе, у дома №15/2а по улице Кольцова. С нарушителем провели беседу, после чего он покинул несанкционированное место торговли.

В администрации напоминают, что в соответствии с правилами благоустройства торговать запрещено с рук, из транспортных средств, гаражей, на улицах, площадях, во дворах домов, в парках и скверах, а также в других, не установленных специально для этого местах. Исключения - места для организации и проведения ярмарок, утвержденные мэрией.