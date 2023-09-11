В Кировской области единый день голосования прошел без нарушений

Средняя явка по области составила 28,51%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый день голосования прошел 10 сентября. В эту дату в регионе состоялись 10 избирательных кампаний и 6 местных референдумов. В голосовании поучаствовали 45242 кировчанина, таким образом, средняя по области явка составила 28,51%.

Так, в Котельничском районе жители избирали депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу. В Вятскополянском, Малмыжском, Яранском, Омутнинском районах, Афанасьевском округе, Кирово-Чепецке, Подгорцевском и Медянском сельских поселениях Юрьянского района прошли основные и дополнительные выборы депутатов.

Жители также голосовали за главу Яхреньгского сельского поселения Подосиновского района. В Юрьянском и Малмыжском районах прошли местные референдумы по самообложению.

- В областную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, в территориальные комиссии поступило 4 жалобы. Факты нарушения законодательства не подтвердились, - рассказала глава областного избиркома Галина Буркова во время планерки у Александра Соколова.