Кировчане могут добираться в больницу бесплатно с помощью спецтранспорта

При необходимости заявителю нужно просто заказать машину, позвонив в комплексный центр по месту жительства. Фото: kirovreg.ru

Услугой могут воспользоваться пожилые граждане и люди с инвалидностью. В регионе используется специализированный транспорт, который есть в каждом комплексном центре. В эксплуатации находится 16 автомобилей, и с начала 2023 года ими воспользовались более 11 тысяч человек.

Как пояснили в областном правительстве, в рамках соцуслуги заявителей доставляют на специализированных автомобилях в группу присмотра комплексных центров, а также в больницы для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения. Им нужно только позвонить в комплексный центр по месту жительства и заказать машину.

Чтобы воспользоваться специальным автомобилем, необходимо обратиться по телефону в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Телефон горячей линии: 8-800-201-21-09.