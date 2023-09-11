Тимура Абашева назначили министром окраны окружающей среды Кировской области

С 2015 года Тимур Абашев занимал должность замглавы департамента экологии и природопользования, а после - замминистра окружающей среды. Фото: kirovreg.ru

Тимура Абашева назначили на должность министра охраны окружающей среды Кировской области. Об этом стало известно на планерке у Александра Соколова.

Глава региона подписал соответствующий указ. Абашев вступает в должность с сегодняшнего дня, 11 сентября.

- Тимур Энвильевич в сфере охраны окружающей среды человек не новый. Уверен, что приобретенный опыт и ответственность помогут в решении стоящих задач в важной для каждого из нас отрасли. Желаю успехов на этой ответственной должности, - прокомментировал губернатор.

СПРАВКА КП

Тимур Абашев имеет два высших образования - по специальностям «Юриспруденция» и «Агрономия». Он также проходил повышение квалификации по программе «Системный подход в управлении регионом». Ранее трудился в должностях агрономом Кировского филиала ФГУ «Всероссийский центр карантина растений», заместителя руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и других.

С 2015 года его назначили замглавы департамента экологии и природопользования, а после - замминистра окружающей среды. В 2023 году стал и.о. министра.