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НовостиОбщество10 сентября 2023 15:02

Муниципалитеты Кировской области получили 18,9 млрд рублей

Почти половину этой суммы потратили на выплаты педагогам
Алексей ЕЛАГИН
Муниципалитеты Кировской области получили 18,9 млрд рублей

Муниципалитеты Кировской области получили 18,9 млрд рублей

Фото: REUTERS

За восемь месяцев 2023 года в муниципальные бюджеты Кировской области поступило 18,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным Минфина, 2,5 млрд рублей из этой суммы поступило из федерального бюджета. Почти половину всех поступивших средств – 9,4 млрд рублей – потратили на выплаты школьным учителям, работникам учреждений культуры, дополнительного образования детей и других организацию.

На ремонт и содержание дорог муниципалитеты получили 2,7 млрд рублей. Часть этих денег ушла на реконструкцию моста через реку Ошторма в Вятских Полян. На переселение людей из аварийного жилья потратили 605,3 млн рублей.