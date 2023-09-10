Муниципалитеты Кировской области получили 18,9 млрд рублей Фото: REUTERS

За восемь месяцев 2023 года в муниципальные бюджеты Кировской области поступило 18,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным Минфина, 2,5 млрд рублей из этой суммы поступило из федерального бюджета. Почти половину всех поступивших средств – 9,4 млрд рублей – потратили на выплаты школьным учителям, работникам учреждений культуры, дополнительного образования детей и других организацию.

На ремонт и содержание дорог муниципалитеты получили 2,7 млрд рублей. Часть этих денег ушла на реконструкцию моста через реку Ошторма в Вятских Полян. На переселение людей из аварийного жилья потратили 605,3 млн рублей.