Четверо школьников из Кировской области участвуют в «Умницах и умниках»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Четверо школьников из Кировской области участвуют во всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Съемки четвертьфинала проходят в Москве. В программе участвуют ученики 11 классов. Кировскую область представляют четверо школьников: Андрей Кощеев, Егор Пестов, Всеволод Князев и Петр Винокуров. Все лето они готовились к олимпиаде по трем темам:

1.Иван Грозный в истории и литературе.

2.Рахманинов, Шаляпин, Станиславский. Жизнь и творчество

3.Древний Китай (до н.э.) Герои. Мудрецы. Правители.

Помощь в подготовке юным кировчанам оказали преподаватели Вятского государственного университета. Съемки продлятся три дня. Программу с участием школьников можно будет увидеть на Первом канале в октябре и ноябре. Кировская область участвует в этом проекте третий год.