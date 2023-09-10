Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Уржуме обновили зрительный зал культурно-досугового центра, для учреждения закупили новое оборудование и мебель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Зрительный зал обустроили в рамках проекта «Местный Дом культуры». Для культурно-досугового центра купили новые кресла, акустические системы, а также осветительные приборы. В помещении поменяли стулья и столы для проведения различных деловых мероприятий. В студии детского кукольного театра появился вместительный шкаф для кукол.

«Местный дом культуры» – одно из трех направлений федерального проекта «Культура малой Родины». В рамках этого проекта собираются обновить материально-техническую базу в 18 муниципальных домах культуры. Кроме того, в учреждениях проведут ремонт.